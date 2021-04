Die Corona-Infektionszahlen in der Region steigen weiter an. Mittlerweile übersteigen alle Landkreise wieder die Schwelle von 100 Neuinfektionen. Auch der Landkreis Böblingen liegt nach den Zahlen des Landesgesundheitsamtes mit einer Inzidenz von 101 wieder über dem Schwellenwert. Vor zwei Tagen lag der Wert dort bei gerade mal 88. Den höchsten Inzidenzwert in der Region weist der Landkreis Göppingen mit 156 auf, gefolgt vom Landkreis Esslingen mit 135. Vor allem im Kreis Göppingen verschärft sich die Lage zunehmend. In den Alb-Fils-Kliniken sind die Intensivstationen nahezu vollständig ausgelastet, so eine Sprecherin gegenüber dem SWR.