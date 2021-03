Am Sonntag findet in Backnang (Rems-Murr-Kreis) der zweite Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl statt. Als Favorit gilt der Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich. Friedrich hat im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 49,48 Prozent der Stimmen nur ganz knapp die absolute Mehrheit verpasst. Sein stärkster Konkurrent, Stefan Neumann aus Künzelsau, tritt zum zweiten Wahlgang nicht mehr an. Den anderen vier OB-Kandidaten werden wenig Chancen eingeräumt. Der 34-jährige Friedrich ist seit 2012 Bürgermeister im benachbarten Berglen (Rems-Murr-Kreis). Die vorzeitige OB-Wahl in Backnang ist notwendig, weil der bisherige Rathauschef Frank Nopper inzwischen Oberbürgermeister in Stuttgart ist.