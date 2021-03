Die Zahl der Corona-Infektionen in der Landeshauptstadt steigt weiter.Vor allem unter den 6- bis 9-Jährigen Kindern verbreitet sich das Virus rasant. In der vergangenen Woche lag die 7-Tages-Inzidenz in dieser Altersgruppe bei 134,6 - der höchste Wert in allen Altersgruppen. Zum Vergleich: Bei den Über-80-jährigen lag die Inzidenz letzte Woche bei 39,2. Die Ansteckungen erfolgen vielfach in Kitas und Schulen, so die Stadt Stuttgart, und werden dann in die Familien weitergetragen. Stuttgart lag am Donnerstag schon zum zweiten Mal in Folge über dem Inzidenzwert von 100. Sollte dies auch am Freitag der Fall sein, werden ab Dienstag Lockerungen wieder zurückgenommen.