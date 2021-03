per Mail teilen

Die Stadt Stuttgart unterstützt die Sportvereine der Stadt in diesem Jahr mit insgesamt 985.000 Euro. Pro Vereinsmitglied sind das 7 Euro. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen. Die Sportvereine seien doppelt durch Corona getroffen: Neben Einnahmeausfällen seien sie jetzt auch noch mit Vereinsaustritten konfrontiert, so Sportbürgermeister Clemens Maier.