per Mail teilen

Beamte der Verkehrspolizei haben am Abend eine Radarkontrolle an der Bundesstraße 10 stadteinwärts vor der Ausfahrt Stammheim / Zuffenhausen durchgeführt. Die Beamten stellten in zwei Stunden fast 50 Verstöße fest. Ein Fahrzeuglenker fuhr sogar über 41 Stundenkilometer zu schnell. Er bekommt ein Fahrverbot.