Mehrere Sachbeschädigungen haben die Polizei in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht auf Montag beschäftigt. Gegen Mitternacht wurde eine Mülltonne in Brand gesetzt. Zeugen hatten bemerkt, wie in der Nähe ein Verkehrszeichen umgedrückt worden war. Als die Beamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie ein zweites, abgeknicktes Verkehrsschild. Später alarmierte ein Sicherheitsdienst die Polizei, da das Fenster eines Museums beschädigt wurde. Ein abgerissener Pkw-Außenspiegel wurde in die Scheibe geschleudert, wo er feststeckte. Die Polizei vermutet in allen Fällen denselben Täter und ermittelt.