In einem Mehrfamilienhaus in Altbach (Kreis Esslingen) hat am Sonntag Vormittag eine Wohnung gebrannt. Nachbarn bemerkten den Rauchmelder und informierten die Rettungskräfte. Alle anwesenden Bewohner des Mehrparteienhauses konnten sich unverletzt selbst retten. Die Brandursache ist nach Polizeiangaben noch unklar. Der Schaden betrage nach aktueller Schätzung rund 100.000 Euro.