Die Stadt Göppingen hat in 200 CO2-Ampeln investiert. Wie es in einer Mitteilung hieß, könnte mit diesen Ampeln für rechtzeitiges Lüften in den Klassenzimmern gesorgt werden. So könnte das Infektionsrisiko gesenkt werden. Die Investition wurde mit Fördergeldern aus dem „Schulbudget Corona“ finanziert.