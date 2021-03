per Mail teilen

Wegen steigender Corona-Fallzahlen empfiehlt nun auch Ludwigsburg das Tragen von Schutzmasken bei Grundschülern und Grundschülerinnen in der Schule. Mitte der Woche hatte bereits Stuttgart empfohlen eine nicht-medizinische Maske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule zu tragen. Kinder sollten aber die Möglichkeit haben, beispielsweise eine Maskenpause einzulegen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt Ludwigsburg.