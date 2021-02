per Mail teilen

Der VfB Stuttgart wird seine Mitgliederversammlung gegen den Willen des Präsidenten Claus Vogt nun doch online Ende März abhalten. Das teilte der Verein mit. Geplant ist die Versammlung am 28. März. Bei der Beschlussfassung führten die Präsidiumsmitglieder Bernd Gaiser und Rainer Mutschler einen Mehrheitsbeschluss herbei, hieß es von Seiten des VfB. Präsident Claus Vogt ließ am Freitagabend zeitglich eine separate Mitteilung veröffentlichen. Darin heißt es, er "bedaure" diesen Entschluss, er sei von seinen Präsidiumskollegen überstimmt worden. Dies sei aber nicht der Wunsch einer Vielzahl der Mitglieder, so Vogt. Der Präsident hatte sich für eine Präsenz-Versammlung zu einem deutlich späteren Zeitpunkt ausgesprochen