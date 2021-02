Die Zahl der Hantavirus-Fälle in Baden-Württemberg nimmt zu - besonders in der Region Stuttgart, teilte das Regierungspräsidium mit. Eine Hantavirus-Erkrankung beginnt meist ähnlich wie eine Grippe, bei schweren Verläufen besteht die Gefahr eines Nierenversagens. Der Kreis Böblingen habe mit sechs Fällen allein im Januar 2021 eine der höchsten Hantavirus-Fallzahlen. Im Kreis Esslingen und in der Stadt Stuttgart wurden in dem Zeitraum je vier Fälle registriert, im Kreis Göppingen drei und im Kreis Ludwigsburg einer. Aufgrund der aktuellen Zahlen erwarte man ein starkes Hantavirus-Jahr, so das Regierungspräsidium. Das Virus wird von Rötelmäusen übertragen. Deshalb sind Regionen mit hohem Buchenwaldanteil besonders betroffen.