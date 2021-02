Impfstoffe, die am Ende eines Tages in einem Impfzentrum übrig sind, nachdem alle über die Terminvergabe Einbestellten geimpft wurden, werden nicht an Unberechtigte verimpft. Impf-Jäger haben nach Angaben des Leiters des Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle keine Chance.

Falls bereits aufgetauter und in Ampullen aufgezogener Impfstoff übrig ist, werde der nur an jetzt schon impfberechtigtes Personal aus Kliniken verimpft, so der Leiter des Stuttgarter Impfzentrums Liederhalle, Markus Rose. Auch an anderen Impfzentren gehe man so vor. Impfstoff werde auch nicht ungenutzt weggeworfen, so Rose. Von sogenanntem Vaccine hunting, der Jagd nach Impfstoff, rät er ab. Unberechtigte würden auch dann nicht geimpft, wenn sie abends vor den Impfzentren lauerten. Dass geimpft würde, wer auf übriggebliebenen Impfstoff lauert, hält Rose für eine "Ente".