Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in den Weinbergen zwischen Löchgau und Besigheim im Kreis Ludwigsburg randaliert. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Personen erst ein Gartenhaus auf und zerstörte alles, was sich darin befand. Anschließend zündeten sie ein in der Nähe liegendes Gartenhaus an. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand es bereits vollkommen in Flammen und brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der entstandene Schaden beläuft sich insgesamt auf etwa 15.000 Euro, so die Polizei. Die Personen konnten unerkannt entkommen.