Etwa sechs bis acht Personen haben am Samstagabend die B27 in Stuttgart blockiert, eine Menschenkette gebildet, Fahnen geschwenkt und ein Bengalo entzündet. Vermutlich, so die Polizei gegenüber dem SWR, handelte es sich um kurdischen Aktivsten und Aktivistinnen. Sie blockierten die Fahrbahn nur kurzzeitig und flohen, als ein Streifenwagen eintraf. Lediglich einen 20-Jährigen konnten die Beamten vorläufig festnehmen. Wie die Polizei mitteilte, sei kein Sachschaden entstanden.