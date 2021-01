Nach Holzgerlingen, Herrenberg und Böblingen ist jetzt auch in Sindelfingen ein Corona-Schnelltestzentrum in Betrieb gegangen. Nach Angaben des Landratsamts wird es von einer Apothekerin in Containern auf einem Parkplatz des Breuningerlands betrieben. In dem Schnelltest-Zentrum können sich sowohl Selbstzahler als auch zum Beispiel Schulklassen testen lassen.