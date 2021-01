per Mail teilen

In Eislingen an der Fils (Kreis Göppingen) hat ein Hund eine Paketzustellerin attackiert. Die 57-jährige Frau war laut Polizei auf dem Weg zu dem vereinbarten Ablageort für das Paket im Garten eines Hauses, als der Hund auf sie zu rannte und sie in die Kniekehle biss. Der Hausbesitzer wurde auf die Situation aufmerksam, weil der Hund laut bellte. Er fuhr die leichtverletzte Frau laut Polizei zum Arzt. Dennoch erwartet ihn eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.