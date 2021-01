Die Polizei Stuttgart hat drei mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen. Im Rucksack einer der Beschuldigten, einer 17-jährigen Jugendlichen, entdeckten die Beamten rund 230 Gramm Marihuana bei einer Kontrolle in der Stuttgarter Innenstadt. In der Wohnung ihres 20-jährigen Begleiters beschlagnahmte die Polizei weitere 150 Gramm Marihuana und mutmaßliches Dealergeld. Der Mann sitzt nun in U-Haft, die Jugendliche wurde an ihre Mutter übergeben. Den dritten mutmaßlichen Rauschgifthändler nahm die Polizei in Stuttgart-Bad Cannstatt fest. In der Wohnung des 38-Jährigen wurden ebenfalls Marihuana und weitere Betäubungsmittel gefunden. Auch er sitzt in Untersuchungshaft.