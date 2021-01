In Stuttgart ist zum ersten Mal die sogenannte Südafrika-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden. Das hat die Landeshauptstadt mitgeteilt. Der Typ "B.1.351" wurde bei einem Ehepaar entdeckt, das nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes Anfang Januar von einem Aufenthalt in Südafrika zurückkehrte. Vor der Abreise aus Südafrika und unmittelbar nach der Einreise in Deutschland seien PCR-Tests gemacht worden – beide Male mit einem negativen Ergebnis. In der darauffolgenden Quarantäne hätten sich bei beiden milde Krankheitssymptome entwickelt, ein weiterer Test fiel positiv aus. Die sogenannte Südafrika-Variante ist Mitte Januar erstmals in Baden-Württemberg entdeckt worden, nach derzeitigen Erkenntnissen ist sie ansteckender als das bisher vorherrschende Virus.