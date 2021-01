Die Interessensgemeinschaft Christopher Street Day (IG CSD) Stuttgart feiert am Samstag 20-jähriges Jubiläum. Der Verein setzt sich für die Belange von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung ein. Die Arbeit des Stuttgarter CSD begann vor 20 Jahren mit zehn Gründungsmitgliedern, die vom heimischen Esstisch aus ehrenamtlich arbeiteten. Inzwischen zählt der Verein rund 450 Mitglieder, zur jährlichen CSD-Parade in Stuttgart strömen zu Nicht-Corona-Zeiten rund 250.000 Besucher. Politische Errungenschaften wie beispielsweise die Einführung der Ehe für Alle hätten der Vereinsarbeit Auftrieb verliehen, so die IG CSD Stuttgart in einer Mitteilung. Anlässlich des Jubiläums veröffentlicht der Verein ein Magazin über das 20-jährige Bestehen.