In einer Wohnung in einer Flüchtlingsunterkunft in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Ein 35-jähriger Bewohner erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Drei Wohnungen sind nicht mehr nutzbar, die Bewohner wurden in Notunterkünfte gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 80.000 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.