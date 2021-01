In Stuttgart sind in der Nacht zum Sonntag zwei Versammlungen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgelöst worden. In Stuttgart-Degerloch traf die Polizei auf eine Versammlung von 35 Menschen in einer Tiefgarage. Sie trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Bei der Kontrolle entwickelte sich nach Angaben der Behörde eine zunehmend aggressive Stimmung. Einzelne Personen leisteten Widerstand, beleidigten die Beamten und verletzten einen Polizisten leicht. Die Polizei sprach Platzverweise aus und erstattete Anzeigen. In Bad Cannstatt hatten sich fünf Menschen in einer geschlossenen Shisha-Bar getroffen. Keiner von ihnen trug einen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem war die Lüftung ausgeschaltet, weil sie zu laut war, und die Co2-Konzentration erhöht. Die Bar wurde von der Polizei geschlossen.