Mit einem Gottesdienst ist am Sonntag die diesjährige Stuttgarter Vesperkirche gestartet. Wegen der Corona-Bedingungen und des Wetters kamen am ersten Tag nicht ganz soviele Bedürftige wie im vergangenen Jahr. Rund 400 warme Mahlzeiten hat das Team der Diakonie am ersten Tag ausgegeben - etwas weniger als im vergangenen Jahr, sagte Diakoniepfarrerin Gabriele Ehrmann. Wegen der Coronaregeln muss die Leonhardskirche vorläufig geschlossen bleiben. Deshalb werden die Mahlzeiten im Freien ausgegeben. Trotzdem habe es am ersten Tag auch schon einige Seelsorge- und Beratungsgespräche gegeben - auf Abstand natürlich. Ehrmann hofft, dass die Leonhardskirche in den nächsten Woche noch einige Tage öffnen kann. Die Stuttgarter Vesperkirche dauert noch bis zum 6. März.