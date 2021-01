Soviel Schnee war lange nicht mehr in der Region Stuttgart. Trotz der Schneemengen, die seit der Nacht zum Sonntag gefallen waren, blieb es in der Region Stuttgart erstaunlich ruhig, wie ein Polizeisprecher sagte. „Alles entspannt“ meldete zum Beispiel das Polizeipräsidium Ludwigsburg. „Die meisten Leute sind heute wohl zuhause geblieben.“ Die Polizei im Kreis Esslingen berichtete zwar, dass an den Ski- und Rodelhängen auf der Schwäbischen Alb viel los gewesen sei, aber der Andrang habe sich in Grenzen gehalten. Auch im Kreis Göppingen hatte die Polizei nichts zu beanstanden. Und in Stuttgart musste die Polizei nur beim Abmarsch der Rodler am Schloß Solitude lenkend in den Verkehr eingreifen.