Wegen eines unsachgemäß aufgestellten Heizstrahlers ist es in Weil der Stadt in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. 26 Personen wurden in der Stadthalle versorgt und betreut. Die örtliche Feuerwehr mit über 50 Wehrleuten bekam aber den Brand schnell unter Kontrolle. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Angrenzende Wohnungen an das brennende Haus blieben von den Flammen verschont.