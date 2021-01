per Mail teilen

Die Böblinger Polizei hat den Diebstahl von Bedienelementen für Industrie-Roboteranlagen aufgeklärt. Ein 41-Jähriger soll in einem Unternehmen in Sindelfingen rund 100 dieser Bedienelemente im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben. Am Mittwoch wurde der Mann festgenommen. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und ist jetzt wieder auf freiem Fuß.