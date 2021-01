Am Neujahrsmorgen musste die Feuerwehr in Ludwigsburg zu einem Großeinsatz ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, war es aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Fünf Bewohner wurden von der Feuerwehr über eine Leiter in Sicherheit gebracht. Zwei von ihnen mussten mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Wegen starker Rauchentwicklung hatten die Einsatzkräfte auch zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser vorsorglich evakuiert. Es dauerte knapp zwei Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Der Sachschaden an dem Mehrfamilienhaus wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren 21 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr mit rund 70 Einsatzkräften und 11 Fahrzeuge vom Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.