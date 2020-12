per Mail teilen

Am Mittwochmorgen musste die Feuerwehr in Eislingen im Landkreis Göppingen zu einem Brand anrücken. Die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer wohl durch eine Kerze ausgelöst worden, die eine Rentnerin vergessen hatte zu löschen. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.