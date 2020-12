Beim Brand in einem Wohnhaus in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am Montagabend eine 69 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Einem 73-jährigen Mann gelang es, sich selbst ins Freie zu retten. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr brachte den Brand zunächst unter Kontrolle. Ermittler begannen im Gebäude bereits mit der Suche nach der Ursache, als Glutnester wieder aufflammten, teilte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen dem SWR mit. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen am Dienstag fortgesetzt werden.