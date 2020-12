Das Amtsgericht Stuttgart hat einen 26-Jährigen unter anderem wegen besonders schweren Landfriedensbruchs zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Mann hatte gestanden, in der Stuttgarter Krawallnacht im Juni an Plünderungen in mehreren Geschäften beteiligt gewesen zu sein und dabei unter anderem Kleidung und eine Registrierkasse aus einer Fast-Food-Filiale gestohlen zu haben. Er war unter anderem auf einem Beweisvideo der Polizei dabei zu erkennen, wie er einen bewusstlos auf dem Boden liegenden Mann ausraubte. In der Urteilsbegründung hieß es, dass der 26-Jährige trotz seines Geständnisses und einer Entschuldigung keine ehrliche Reue zeige.