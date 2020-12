per Mail teilen

Die Staatlichen Münzen Baden-Württemberg haben in ihrer Prägestätte in Stuttgart-Bad Cannstatt im laufenden Jahr 2020 fast 300 Millionen Münzen produziert. Sie haben insgesamt einen Wert von rund 80 Millionen Euro. Besonders gefragt waren dieses Jahr Münzen mit geringerem Wert, in Stuttgart wurden beispielsweise 78 Millionen 2-Cent-Stücke geprägt. Neben dem Industriebetrieb für die Bargeld-Münzen produzieren die staatlichen Münzen auch Sammlermünzen, wie die 10-Euro-Münze „Luft bewegt - Auf dem Wasser“. Sie soll ab März 2021 erhältlich sein.