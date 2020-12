In einem Wohnhaus in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist es am Donnerstagabend zu einer Explosion gekommen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, die Ursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist die Explosion vermutlich im Bereich der Küche passiert. Das Gebäude wurde dabei stark beschädigt. Die Ermittlungen zur Ursache der Explosion dauern an. Die Polizei sperrte den Bereich des Hauses aus Sicherheitsgründen weiträumig ab.