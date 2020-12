Die Polizei ermittelt gegen Mitglieder der Querdenken-Szene in Herrenberg (Kreis Böblingen), weil sie einen Polizeieinsatz heimlich aufgenommen und veröffentlicht haben sollen. Unter anderem wurden dabei die Namen von beteiligten Polizisten aufgenommen und ins Netz gestellt. Daher wird wegen des Verdachts auf Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ludwigsburg dem SWR. Hintergrund des Polizeieinsatzes war, dass sich am 11. Dezember 2020 zehn Personen aus der Querdenken-Szene abends in einer Privatwohnung in Herrenberg-Kuppingen getroffen hatten. Wie die Beamten feststellten, trug keiner eine Mund-Nasen-Bedeckung und der erforderliche Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Bei der Auflösung der nicht coronakonformen Veranstaltung zeigte sich der Wohnungsinhaber uneinsichtig, worauf die Beamten ihm vorübergehen Handschellen anlegten. Alle Anwesenden erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung des Landes.