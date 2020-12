Am 1. Januar 2021 wird der Landkreis Göppingen vollständig in den Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) integriert. Die Vollintegration sei ein historischer Meilenstein, so der VVS. Der Verkehrs- und Tarifverbund lädt alle Fahrgäste und Interessierte zur virtuellen Eröffnungsfeier am Montag, den 21.12.20 ein. Dazu wird ab 14:15 Uhr ein Livestream geschaltet. Diskutiert wird dabei über den Nutzen der Vollintegration. Teilnehmer sind laut VVS unter anderem Landes-Verkehrsminister Hermann (Grüne) und der Göppinger Landrat Edgar Wolff. Mit der Vollintegration müssen Fahrgäste im Landkreis Göppingen beispielsweise kein zweites Ticket mehr kaufen, wenn sie von der Bahn auf den Bus umsteigen.