per Mail teilen

In Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) hat ein Lkw etwa 100 Getränkekisten verloren, darunter Bierkästen, aber auch Sprudel oder Spezi. Laut Polizei ist die Ladung in einer Linkskurve vom Anhänger gerutscht. Die Flaschen zerbrachen auf der Straße. Die Geislinger Feuerwehr musste die Fahrbahn reinigen und die Scherben aufkehren. Warum die etwa 100 Getränkekisten vom dem Lkw rutschten, ist noch unklar. Die Polizei überprüft nun, ob der Fahrer die Ladung nicht richtig gesichert hatte.