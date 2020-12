Die Weihnachtsgottesdienste sollen unter strengen Abstands- und Hygiene-Auflagen stattfinden, das teilten die evangelische und die katholische Kirche heute mit. Ab einer Inzidenz von 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die evangelischen Gemeinden auf Präsenzgottesdienste verzichten und beispielsweise Online-Gottesdienste anbieten, so die evangelische Kirchenleitung. Gottesdienste seien ein öffentliches Angebot für alle - gerade in besonders schwierigen Zeiten. Auch die katholische Diözese Rottenburg-Stuttgart teilte mit, dass Gottesdienste in den Gemeinden möglich seien. In den Gottesdiensten darf nicht gesungen werden, eine Anmeldung ist erforderlich.