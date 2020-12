In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurden am Samstag erste

Gegenstände aus dem Nachlass des ehemaligen DDR-Staatschefs Erich

Honecker versteigert. Das Auktionshaus erzielte 120.000 Euro. Die höchste Summe entfiel auf eine Ordenskette der weißen Rose von Finnland für Staatsoberhäupter, wie Auktionator Andreas Thies am Samstag mitteilte. Für 8.500 Euro ging das Modell eines Segelschiffes weg, das der Emir von Kuwait Honecker geschenkt hatte. Etwa 20 Objekte - darunter viele Orden - kamen in einer Online- und Telefon-Versteigerung unter den Hammer. Der gebürtige Saarländer Erich Honecker war 1994 in Chile gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte er die Erinnerungsstücke einem nicht aus Deutschland stammenden Mann verkauft. Dieser habe ihm die historische Sammlung in Kommission gegeben, da in seiner Familie sich niemand dafür erwärmen könne, sagte Thies. Er betonte, nach einem aus seiner Sicht erfolgreichen Rechtsstreit mit dem Bund bestünden keinerlei Ansprüche an den Objekten. Das gelte auch für etwa 80 weitere, die er im Frühjahr 2021 versteigern wolle.