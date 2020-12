Der Bund fördert vier neue Ausstellungs-Projekte zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland. Darunter ist auch eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart. Die Sonderausstellung "Die Gestapo vor Gericht" werde laut Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit rund 200.000 Euro gefördert. Die Ausstellung wird derzeit noch geplant und wird voraussichtlich im Jahr 2022 im Hotel Silber zu sehen sein, so das Haus der Geschichte in Stuttgart. Die NS-Verbrechen seien Mahnung, Hass, Rassismus und der Ausgrenzung von Minderheiten, so Kulturstaatsministerin Grütters.