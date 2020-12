Ein betrunkener 24-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag in Stuttgart mehrere Unfälle verursacht. Er sei bei seiner Fahrt in mehrere Fahrzeuge gekracht und hätte so einen Sachschaden von rund 50.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilte. Er und seine beiden Mitfahrer wurden dabei leicht verletzt. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.