Der Brand in einem Stuttgarter Altenheim hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Als der Notruf bei der Leitzentrale einging, seien die Beamten noch davon ausgegangen, dass sich Personen in den Flammen befänden, so die Polizei. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Insgesamt 25 Feuerwehrwagen und mehr als 60 Einsatzkräften machten sich auf den Weg zum Altenheim im Stuttgarter Stadtteil Münster. Am Ende konnte das Feuer aber durch die Bewohner selbst gelöscht werden. In den Fluren und den Treppenhäusern hatte sich durch den Brand viel Rauch entwickelt. Drei Personen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wurden 16 Menschen durch die Einsatzkräfte ins Freie geführt. Die Brandursache sowie der Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.