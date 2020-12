Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert eine Corona-Soforthilfe für die Beschäftigten im Gastro-Gewerbe in Stuttgart. Der Lockdown für die Branche treffe nicht nur die Betriebe sondern bringe auch die Beschäftigten in existentielle Nöte. Deshalb fordert die Gewerkschaft NGG die Bundesregierung auf, jedem Beschäftigten im Gastgewerbe eine Sofort-Nothilfe in Höhe von 1.000 Euro zu zahlen. Man dürfe Köche, Kellner und Hotelangestellte nicht im Regen stehen lassen. Viele seien seit dem Frühjahr von Kurzarbeit betroffen. Und wegen der meist niedrigen Löhne im Gastgewerbe und ausbleibenden Trinkgeldern seien nun auch die letzten Reserven aufgebraucht, so die Gewerkschaft. Das Geld der Beschäftigten reiche kaum mehr für Miete oder Weihnachtsgeschenke. In Stuttgart arbeiten rund 17.500 Menschen im Hotel- und Gaststättengewerbe.