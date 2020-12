per Mail teilen

Eine Wiederholung des Weihnachtssingens im Stuttgarter Gazi-Stadion wird es 2020 nicht geben. Wegen der neuen Corona-Regelungen für Dezember wird auch dieses Event am abgesagt.

Das Team des Stuttgarter Weihnachtssingens will trotz der Absage mit einem Weihnachtsstream am 20. Dezember dazu anregen, mit den Liebsten zu Hause bekannte und liebgewordene Weihnachtslieder zu singen. Im Chat könne man sich mit den anderen Weihnachtssängerinnen und - Sängern außerdem austauschen, so die Organisatoren. Geleitet wird der Live Stream von 17 bis 18 Uhr von Vorsänger Patrick Bopp von die FÜENF.