In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto von der glatten Fahrbahn abgekommen. Er stürzte laut Polizei etwa fünf Meter tief eine Böschung hinunter und in einen Bach. Dabei hatte der 48-Jährige Glück: Die Aich ist an dieser Stelle nur wenige Zentimeter tief. Der Mann blieb unverletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien.