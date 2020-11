In der Landeshauptstadt sollen bis Mitte Dezember zwei zentrale Impfzentren eingerichtet werden. Das hat die Stadt Stuttgart dem SWR auf Anfrage mitgeteilt, das Sozialministerium hat sich noch nicht geäußert. Eines der beiden zentralen Impfzenten werde am Klinikum Stuttgart eingerichtet, das zweite am Robert-Bosch-Krankenhaus, so die Stadt. Hintergrund sei ein Angebot des Klinikums Stuttgart, das das Land angenommen habe, sagte ein Stadtsprecher. An den zentralen Impfzentren sollen bis zu 1.500 Menschen pro Tag geimpft werden. Zusätzlich sollen bis Mitte Januar in allen Stadt- und Landkreisen weitere Impfzentren aufgebaut werden, dafür sei die Stadt Stuttgart derzeit auf der Suche nach geeigneten Gebäuden. Sozialminister Lucha hatte angekündigt, dass in einer ersten Tranche deutschlandweit fünf Millionen Impfdosen verfügbar sein sollen, 600.000 davon in Baden-Württemberg.