Beim Autobauer Daimler in Stuttgart stellen sich Betriebsrat und IG Metall gegen die Umbau- und Sparpläne des Vorstands. Am Montag riefen sie zu einer bundesweiten "Solidaritätsaktion" an sämtlichen Standorten auf. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens sollen sich alle Daimler-Standorte und Gesellschaften an einer gemeinsamen Aktion beteiligen, teilten Daimler-Betriebsrat und IG Metall mit. So wollen die Arbeitnehmer Druck auf den Vorstand des Autobauers machen. Dieser plane unter anderem, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern und sorge so für Verunsicherung bei den Beschäftigten, kritisierte Daimler-Betriebsratschef Brecht in einer Mitteilung. Auf einer Postkarte sollen die Daimler-Mitarbeitenden jetzt ihren Unmut äußern können. Ziel sei es, 170.000 Postkarten an den Daimler-Vorstand zu übergeben. Bei Daimler läuft aktuell ein Sparprogramm