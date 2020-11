Nach seiner Niederlage hat der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till (CDU) die Amtsgeschäfte an seine Stellvertreterin übergeben. Till nimmt bis zum Ende seiner Amtszeit Mitte Januar seinen Resturlaub, teilte die Stadt in einem Schreiben mit. Über alle wichtigen Vorgänge werde er per Mail oder Handy informiert. Der Göppinger Amtsinhaber war am vergangenen Sonntag bei der OB-Wahl seinem Herausforderer Alex Maier (Grünen) knapp unterlegen. Der 29-Jährige gewann mit 79 Stimmen Vorsprung.