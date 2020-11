Die Grünen im Kreis Göppingen haben am Freitagabend in Wäschenbeuren die türkischstämmige Ayla Cataltepe zur Landtagskandidatin nominiert. Der amtierende Landtagsabgeordnete Alex Maier trat nicht wieder an, nachdem er am Sonntag zum Göppinger Oberbürgermeister gewählt worden war. Die 48-jährige Referentin der Grünen-Landtagsfraktion setzte sich mit 42 zu 39 Stimmen knapp gegen den 21-jährigen Erzieher David Catenazzo durch. Im Vorfeld der Nominierung hatte ein Streit über zahlreiche neue Grünen-Mitglieder aus dem Umfeld von Cataltepe für Unruhe gesorgt.