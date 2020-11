Nach der Brandkatastrophe in Nürtingen (Kreis Esslingen) vor mehr als einer Woche erheben überlebende Bewohner und Nachbarn des ausgebrannten Hauses schwere Vorwürfe. Sie sprechen von katastrophalen Zuständen in dem Haus. Es habe keine Rauchmelder und Feuerlöscher gegeben, auch keine ausgewiesenen Fluchtwege. Außerdem habe der Vermieter die Zimmer überbelegt. Vier, manchmal sechs Personen hätten in einem winzigen Zimmerchen gehaust. Die Mieten dafür: 500 Euro und mehr. Im Nürtinger Rathaus hatte man von Überbelegung und riskant verlegten Stromleitungen in dem Haus gehört. Man habe den Eigentümer aufgefordert, das in Ordnung zu bringen, so Baubürgermeister Andreas Neureuther. Hinterher habe man aber nicht mehr kontrolliert, ob die Reparaturarbeiten tatsächlich ausgeführt wurden. In der Nacht zum 2. November war in einem Haus in der Nürtinger Innenstadt ein Feuer ausgebrochen, kurz danach auch im Nachbarhaus. In den Flammen starben zwei Menschen, über 30 Menschen wurden obdachlos. Inzwischen sind die kriminaltechnischen Untersuchungen abgeschlossen. Die Brandursache wird erst in einigen Wochen feststehen.