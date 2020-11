per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Männer in Stuttgart-Obertürkeim erwischt, die in den vergangen Monaten Überweisungen gefälscht haben sollen. Die Beamten durchsuchten die Wohnungen von zwei 26 und 59 Jahre alten Männern im Stuttgarter Westen und in Obertürkheim und beschlagnahmten Bankunterlagen. Die Männer sollen im August und September mit gefälschten Überweisungen mehrere Tausend Euro erbeutet haben. Dazu füllten sie die Bankformulare verschiedener Institute mit den Daten der Opfer aus, die sie offenbar im Internet gefunden hatten. Bislang sind der Polizei 15 Fälle bekannt.