Weil die Luft in Stuttgart besser geworden ist, beendet die Stadt die Feinstaub-Straßenreinigung am Neckartor. Das geht aus einer Mitteilung hervor. Die gesetzlichen Feinstaub-Grenzwerte seien in den Jahren 2018 und 2019 an allen Messstationen in Stuttgart eingehalten worden, heißt es in der Mitteilung. Deshalb könne künftig auf die Feinstaub-Straßenreinigung verzichtet werden. Seit 2017 hatte die Stadt in der Feinstaubalarm-Periode Fahrspuren sowie Gehwege rund um die Messstelle Neckartor nachts mit Wasserdruck gereinigt. Grund für das Projekt waren Auswertungen, dass diese Form der Straßenreinigung einen positiven Effekt auf die Feinstaubwerte haben könnte.