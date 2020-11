Das Corona-Testzentrum am Flughafen Stuttgart schließt am 7. November 2020. Grund dafür ist laut dem Flughafen, dass sich die Quarantäneregelungen für einreisende Passagiere ab dem 8. November ändern. Seit das Testzentrum Anfang August eröffnet wurde, zählte es mehr als 90.000 Besucher. In Kürze soll es an der Stelle wieder eine Möglichkeit für Corona-Tests geben.